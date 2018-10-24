Более 2,5 тысяч квадратных метров торговых площадей охвачены огнем на центральном рынке Хитрый в центре Ахтубинска Астраханской области.

Более 2,5 тысяч квадратных метров торговых площадей охвачены огнем на центральном рынке "Хитрый" в центре Ахтубинска Астраханской области.Как передает "Интерфакс", об этом общественность известили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.К месту внушительного пожара направлены 30 сотрудников МЧС и 9 единиц техники. По предварительным данным пострадавших нет, отсутствует и риск распространения огня на жилые здания.