Срочная новость из США. Касается она семьи экс-президента Соединенных Штатов Билла Клинтона.В доме Хиллари и Билла Клинтон в окрестностяхНью-Йорка нашли бомбу. Информация поступила от The Associated Press.Также стало известно, что еще один подозрительных пакет, адресованный Бараку Обаме, был перехвачен в Вашингтоне. Обе "посылки" были выявлены при обычной проверке почты, сообщает NBC.О страшной находке сообщил специалист, который проверяет посылки на наличие опасных предметов. По словам источника газеты, найденное у Клинтонов взрывное устройство напоминает то, которое ранее обнаружили в почтовом ящике миллиардера Джорджа Сороса, пишет The New York Times со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Отметим, что и Сорос, и чета Клинтон проживают в пригороде Нью-Йорка. Однако точно пока неизвестно, где именно было найдено взрывное устройство.Материал дополняется.