Автор законопроекта о патенте для фермеров опровергла введение налога на огород. Член думского комитета по аграрным вопросам, представляющая Единую Россию Светлана Максимова заявила, что документ не имеет никакого отношения к дачникам, садоводам и владельцам личных подсобных хозяйств.

Автор законопроекта о патенте для фермеров опроверглавведение налога на огород. Член думского комитета по аграрным вопросам,представляющая "Единую Россию" Светлана Максимова заявила, чтодокумент не имеет никакого отношения к дачникам, садоводам и владельцам личныхподсобных хозяйств.Многие СМИ написали, что законопроект о расширении видовпредпринимательской деятельности, в отношении которых может применятьсяпатентная система налогообложения, предполагает так называемый налог на огороддля дачников. Например, утверждалось, что если пенсионеры решат продать излишки своегоурожая, выращенного на садовом участке, их обложат налогом."Патентное налогообложение предлагается применять только киндивидуальным предпринимателям, крестьянским и фермерским хозяйствам, которыеимеют доход не более 10 миллионов рублей. А на личные подсобные хозяйства этовообще не распространяется", – разъяснила положения законопроектаМаксимова.Ни к дачникам, ни к садоводам, ни к личным подсобнымхозяйствам это не имеет никакого отношения.По словам Максимовой, если люди захотят заняться товарнойпродукцией или получать гранты и субсидии, то они могут зарегистрироваться какиндивидуальные предприниматели, главы крестьянско-фермерского хозяйства и могутработать по патенту.Он нужен исключительно для искоренения чиновничьей бюрократии:чтобы фермеры, чьи небольшие хозяйства находятся в 300-500 километрах оторганов власти, при сдаче разных деклараций-отчетов из-за неправильных запятыхне были вынуждены отправляться обратно. По утверждению депутата, в самойфермерской среде законопроект назвали необходимым.