Федеральный бюджет – это главный инструмент реализации конкретных целей и задач, поставленных президентом в его майском указе. Такое мнение высказал вице-спикер Госдумы, глава фракции Единой России Сергей Неверов.

Федеральный бюджет – это главный инструмент реализацииконкретных целей и задач, поставленных президентом в его майском указе. Такоемнение высказал вице-спикер Госдумы, глава фракции "Единой России" СергейНеверов.Политик указал на то, что бюджет гарантирует исполнение всехсоциальных обязательств государства – как тех, что были взяты ранее, так и тех,что принимаются уже в соответствии с указом Владимира Путина. По мнениюНеверова, это особенно важно в условиях, когда регулярно планируется введениеновых антироссийских санкций."Мы должны быть максимально подготовлены к этому", – констатировалвиц-спикер. Он также напомнил, что в документе содержатся 12 национальныхпроектов, затрагивающих ключевые сферы: демографию, здравоохранение,образование, жилье и городскую среду, экологию…"Если говорить про здравоохранение, то помимо решений задачс развитием сети фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий,программы "Онкология", переоснащения оборудования, заложены средства,позволяющие осуществить строительство новых современных медучреждений", -подчеркнул парламентарий.В национальных проектах заложены средства на создание новыхмест в школах и вузах, указал Неверов. Средства будут направлены на ликвидациютретей смены в школах и на модернизацию инфраструктуры общего образования. Говоряо нацпроекте в сфере демографии, депутат привел в пример продление действияпрограммы материнского капитала и его индексация."Такую поддержку, по предварительным расчетам, ежегоднобудут получать около миллиона российских семей", – сказал он и обратил особоевнимание на предусмотренное продление и увеличение финансирования на ясельныегруппы. На следующий год эта сумма составит 60 миллиардов рублей вместонынешних 24 миллиардов.Бюджет 2019-21 годов нацелен на постепенное уменьшениесырьевой составляющей его доходов. "Уход от нефтяной иглы – это независимостьот колебаний цен на мировых рынках на углеводороды", – отметил виц-спикер Госдумы.Кроме того, подчеркнул он, впервые за долгое время бюджет будет профицитным,что позволит пополнить Фонд национального благосостояния.Напомним, что сегодня, 24 октября Госдума приняла в первомчтении проект федерального бюджета на 2019–21 годы. Спикер Госдумы Вячеслав Володинназвал его бюджетом развития, который имеет большой запас возможностей. Он указална рост финансирования по ключевым направлениям – здравоохранению,строительству жилья, ЖКХ, науки.Перед рассмотрением документа в первом чтении, бюджет широкообсудили в комитетах Думы и в регионах. Все высказанные замечания обязательноучтут при подготовке ко второму чтению, пообещал глава Госдумы.Госдума также приняла в первом чтении бюджеты трех фондов –пенсионного, обязательного медицинского страхования и социального страхования.Обсуждение проходило в рамках принятия федерального бюджета.