Федеральный бюджет – это главный инструмент реализации
конкретных целей и задач, поставленных президентом в его майском указе. Такое
мнение высказал вице-спикер Госдумы, глава фракции Единой России Сергей
Неверов.
Федеральный бюджет – это главный инструмент реализации
конкретных целей и задач, поставленных президентом в его майском указе. Такое
мнение высказал вице-спикер Госдумы, глава фракции "Единой России" Сергей
Неверов.
Политик указал на то, что бюджет гарантирует исполнение всех
социальных обязательств государства – как тех, что были взяты ранее, так и тех,
что принимаются уже в соответствии с указом Владимира Путина. По мнению
Неверова, это особенно важно в условиях, когда регулярно планируется введение
новых антироссийских санкций.
"Мы должны быть максимально подготовлены к этому", – констатировал
виц-спикер. Он также напомнил, что в документе содержатся 12 национальных
проектов, затрагивающих ключевые сферы: демографию, здравоохранение,
образование, жилье и городскую среду, экологию…
"Если говорить про здравоохранение, то помимо решений задач
с развитием сети фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий,
программы "Онкология", переоснащения оборудования, заложены средства,
позволяющие осуществить строительство новых современных медучреждений", -
подчеркнул парламентарий.
В национальных проектах заложены средства на создание новых
мест в школах и вузах, указал Неверов. Средства будут направлены на ликвидацию
третей смены в школах и на модернизацию инфраструктуры общего образования. Говоря
о нацпроекте в сфере демографии, депутат привел в пример продление действия
программы материнского капитала и его индексация.
"Такую поддержку, по предварительным расчетам, ежегодно
будут получать около миллиона российских семей", – сказал он и обратил особое
внимание на предусмотренное продление и увеличение финансирования на ясельные
группы. На следующий год эта сумма составит 60 миллиардов рублей вместо
нынешних 24 миллиардов.
Бюджет 2019-21 годов нацелен на постепенное уменьшение
сырьевой составляющей его доходов. "Уход от нефтяной иглы – это независимость
от колебаний цен на мировых рынках на углеводороды", – отметил виц-спикер Госдумы.
Кроме того, подчеркнул он, впервые за долгое время бюджет будет профицитным,
что позволит пополнить Фонд национального благосостояния.
Напомним, что сегодня, 24 октября Госдума приняла в первом
чтении проект федерального бюджета на 2019–21 годы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин
назвал его бюджетом развития, который имеет большой запас возможностей. Он указал
на рост финансирования по ключевым направлениям – здравоохранению,
строительству жилья, ЖКХ, науки.
Перед рассмотрением документа в первом чтении, бюджет широко
обсудили в комитетах Думы и в регионах. Все высказанные замечания обязательно
учтут при подготовке ко второму чтению, пообещал глава Госдумы.
Госдума также приняла в первом чтении бюджеты трех фондов –
пенсионного, обязательного медицинского страхования и социального страхования.
Обсуждение проходило в рамках принятия федерального бюджета.