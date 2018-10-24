Последний раз мужчина выходил на связь 7 октября

Последний раз мужчина выходил на связь 7 октябряВолонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках 74-летнего мужчины. Владислав Кашинин живет в городе Карабаново в Александровском районе.Последний раз мужчина выходил на связь 7 октября. До сих пор о нем ничего неизвестно.В поисковом отряде отмечают, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.Его приметы: рост 176 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы с сединой, карие глаза. Мужчина носит очки, возможна борода.Если вам известно хоть что-то о местонахождении Владислава Леонидовича, позвоните по номеру 8-(904)-252-37-37.