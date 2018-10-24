Мужчина предлагал им 36 тысяч рублей

Мужчина предлагал им 36 тысяч рублейКиржачский районный суд вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в нетрезвом вождении и попытке дать взятку.В 2017 году мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав за пьяное вождение на 1,5 года. Срок вот-вот должен был истечь.Однако в августе этого года автолюбитель вновь сел за руль в нетрезвом состоянии. По дороге он попался сотрудникам ГИБДД. Заподозрив неладное, полицейские попросили мужчину «подуть в трубочку». Тест показал, что водитель пьян.Нарушитель хотел избежать уголовной ответственности и предложил инспектору 36 тысяч рублей в качестве взятки. Правоохранитель деньги не взял и сообщил об этом происшествии в дежурную часть.На суде мужчина полностью признал свою вину. В итоге ему снова придется заплатить штраф, но уже в размере 40 тысяч рублей. К тому же управлять автомобилем он не сможет еще 2 года.