Общая площадь пожара составила 32 квадратных метров

Общая площадь пожара составила 32 квадратных метровВ Кольчугинском районе дотла сгорел частный дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.Утром 24 октября на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в деревне Ельцино. На место незамедлительно выехали спасатели Кольчугинского гарнизона. Ликвидировать открытый огонь удалось за 12 минут. Полностью дом потушили к 11 утра.Общая площадь пожара составила 32 квадратных метров. В происшествии никто не пострадал.В ликвидации последствий пожара участвовали 2 единицы техники и 5 человек.