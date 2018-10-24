Возбуждено несколько дел за использование земли не по назначению

Возбуждено несколько дел за использование земли не по назначениюРегиональная прокуратура вмешалась в деятельность СПК «Ковровский». У колхоза есть несколько участков сельхозназначения в поселке Новый и в деревнях Бабенки и Дмитриево.Однако выяснилось, что на площадях обрабатывают не землю, а древесину. Сотрудники прокуратуры приезжали на места и обнаружили там деревообрабатывающее оборудование – станки и циркулярные пилы. Также на производстве находились склады, опилки и готовый к реализации товар – деревянные поддоны. Деятельность предприятия совсем не соответствует тем целям, ради которых колхоз когда-то приобрел плодородные земли.В отношении нарушителей возбудили несколько дел за использование земли не по назначению. В прокуратуре будут следить за тем, как устраняют все нарушения.