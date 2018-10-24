Пожар на газопроводе. Как сообщает пресс-служба МЧС, сигнал о возгорании линейного магистрального газопровода в районе населённого пункта Адино Меленковского района поступил в среду в 7.45. Возгорание случилось на участке, который на 7 километров удалён от Адино и угрозы населённому пункту нет.

Пожар на газопроводе. Как сообщает пресс-служба МЧС, сигнал о возгорании линейного магистрального газопровода в районе населённого пункта Адино Меленковского района поступил в среду в 7.45. Возгорание случилось на участке, который на 7 километров удалён от Адино и угрозы населённому пункту нет. В 8 утра магистральный газопровод перекрыли, но от огня успело пострадать до 3-х гектаров леса. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС, представители газовых служб и лесники. По информации "тревожного ведомства", происшествие обошлось без пострадавших.