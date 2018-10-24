Верховный суд Швейцарии принял решение, в соответствии с которым разрешено публиковать материалы, касающиеся просьбы российского миллиардера Романа Абрамовича о предоставлении ему вида на жительство в Швейцарии.

Верховный суд Швейцарии принял решение, в соответствии с которым разрешено публиковать материалы, касающиеся просьбы российского миллиардера Романа Абрамовича о предоставлении ему вида на жительство в Швейцарии.Как передает "Интерфакс", об этом сообщило агентство Bloomberg, подчеркнув, что швейцарская Фемида отклонила заявление Абрамовича о том, что опубликованная информация нанесет вред его деловой репутации.Сообщается, что полиция Швейцарии проинформировала суд о том, что предоставление вида на жительство российскому миллиардеру, который подозревается в отмывании денег и якобы связан с преступными группировками, угрожает национальной безопасности страны.Абрамович и его адвокат решительно опровергают данные обвинения.Ранее россиянин получил отказ в предоставлении ему вида на жительство в Швейцарии и просил не разглашать информацию о причинах отказа.