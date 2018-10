В американском штате Калифорния неподалеку от Лос-Анджелеса рухнул на шоссе и загорелся одномоторный самолет с крестами Luftwaffe (ВВС Германии времен Второй мировой войны) на крыльях.

В американском штате Калифорния неподалеку от Лос-Анджелеса рухнул на шоссе и загорелся одномоторный самолет с крестами Luftwaffe (ВВС Германии времен Второй мировой войны) на крыльях.По данным местной телекомпании KTLA 5, пилот не пострадал, прибывшие на место падения самолета пожарные потушили горящие обломки, сообщает ТАСС. Информации о причинах авиапроисшествия пока не поступало, нет данных и о владельце самолета.Video from Sky5 shows the fiery scene of a plane crash on the 101 Freeway in Agoura Hills. The pilot was reported uninjured. tp://on.ktla.com/uqAE7 pic.twitter.com/YbXBXizwfn— KTLA (@KTLA) 23 октября 2018 г.