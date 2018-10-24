Сотрудники полиции установили, что в одном из оптово-торговых центров иностранные граждане осуществляют трудовую деятельность без специального разрешения...

Сотрудники Отделения по вопросам миграции УВД по СВАО совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы и оперуполномоченными ОУР и ОНК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве провели профилактические рейды на территории района Северный.Сотрудники полиции установили, что в одном из оптово-торговых центров, расположенных на Дмитровском шоссе, иностранные граждане осуществляют трудовую деятельность без трудового патента.Также сотрудники полиции выявили иностранных граждан с нарушениями миграционного законодательства на территории строительной площадки, расположенной на Дмитровском шоссе.По результатам проверочных мероприятий в отношении 28 приезжих из ближнего зарубежья составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». В отношении четырех иностранных граждан составлены протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29