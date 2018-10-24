Губернатор поучаствовал в выездном заседании на базе УФСИН

Губернатор поучаствовал в выездном заседании на базе УФСИНВладимир Сипягин принял участие в выездном заседании на базе регионального УФСИН. Там обсуждали вопрос работы для заключенных, а также поддержки производства в уголовно-исполнительной системе.Заместитель начальника УФСИН Олег Петров рассказал о положительном опыте сотрудничества своего ведомства и Белого дома. В администрации закупают продукцию, произведенную осужденными, а местный электромоторный завод дает заказы на производство деталей для двигателей.С начала этого года 15 учреждений соцобслуживания населения заключили с предприятиями исправительной системы договоры на поставку продукции на общую сумму 2,3 миллиона рублей. Общий объем товаров, выполненных работ и услуг превысил 384 миллиона рублей.Ведомство открывает участки по изготовлению продукции легкой промышленности и изделий металлообработки. В тюрьмах области есть 5 подсобных хозяйств, а также производство муки и комбикормов.На начало октября этого года работой заняты около 38% заключенных, которых необходимо привлекать к труду. Такой показатель снижает исправление осужденных, а также возмещение ими причиненного ущерба и обязательных выплат.Владимир Сипягин подчеркнул, что труд заключенных в тюрьмах, а тем более получение ими нужной обществу профессии — важное условие подготовки их к жизни на свободе. С помощью труда, по словам главы региона, оступившиеся люди получат шанс на новую жизнь.