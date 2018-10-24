На переселение заложено 4,7 миллиарда рублей

На переселение заложено 4,7 миллиарда рублейВладимир Сипягин встретился с генеральным директором Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константином Цициным. Они обсудили сотрудничество Белого дома и Фонда ЖКХ, в том числе в русле реализации нацпроектов.Одной из главных тем стала программа переселения горожан из аварийного жилья. С 2008 года в регионе построили 102 многоэтажки, переселили 7 тысяч человек. Общий объём потраченных средств превысил 3 миллиарда рублей.Также на переселение сейчас заложено 4,7 миллиарда рублей – из федерального и областного бюджетов. На эти средства планируют поменять аварийное жилье на новое общей площадью 108,45 тысяч квадратных метров.В регионе при взаимодействии с Фондом ЖКХ реализовали ряд важных проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры – строятся котельные и участки сетей теплоснабжения в разных городах области.В этом году на реализацию проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры Владимирская область получила от Фонда ЖКХ финансовую поддержку в размере почти 99,7 миллионов рублей.