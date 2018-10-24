Лучшие в своём деле. Владимирская медсестра Валерия Быкова заняла второе место в номинации Мой выбор в конкурсе «Лучший молодой специалист-2018». Он проходил в Санкт-Петербурге.

Лучшие в своём деле. Владимирская медсестра Валерия Быкова заняла второе место в номинации "Мой выбор" в конкурсе Лучший молодой специалист-2018. Он проходил в Санкт-Петербурге. На него съехались представители 36 регионов России. Наша Валерия Быкова работает в отделении экстренной хирургии Областной клинической больницы. Совмещает профессиональную деятельность с учительской карьерой. Преподаёт во Владимирском медколледже. Молодой специалист считает, что современная операционная медсестра должна не просто безупречно владеть практическими навыками, но и анализировать свою деятельность, совершенствовать теоретическую подготовку, активно участвовать в различных конференциях, профессиональных конкурсах и мастер-классах.