Девушка рассказала, почему выбрала именно эту профессию

Девушка рассказала, почему выбрала именно эту профессиюОперационная медсестра отделения экстренной хирургии ОКБ и преподаватель Владимирского медицинского колледжа Валерия Быкова вошла в число победителей конкурса «Лучший молодой специалист-2018», который проходил в Санкт-Петербурге. Девушка заняла призовое место в номинации «Мой выбор».Конкурсантам нужно было написать эссе о том, почему они выбрали именно эту профессию.Валерия рассказала, что в профессии медицинской сестры она хочет постоянного развития и разнообразной практики. Девушка стремится достичь мастерства в своем деле.Медсестра уверена, что современная операционная медицинская сестра должна не только безупречно владеть практическими навыками, но и уметь анализировать свою работу. Кроме этого для развития в своей профессии нужно активно участвовать в конференциях, конкурсах и мастер-классах.