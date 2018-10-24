Новые топонимы одобрила специальная комиссия

Новые топонимы одобрила специальная комиссияВ скором времени на карте города Владимира появятся несколько новых улиц - Подлиповская, 1-е Подлипки, 2-е Подлипки, Гористая, 1-я Полетная и 2-я Полетная, Немцово Поле.В мэрии объяснили, что первые названия связали с липовыми аллеями, которые растут там, а Немцово поле произошло от деревни неподалеку. Обе полетные улицы появятся вблизи аэропорта. А в Юрьевце в районе новостроек теперь будут улицы Большая Лучистая и Малая Лучистая улицы. Новые топонимы одобрила специальная комиссия.На утверждение городского совета передали названия нескольких городских остановок, названных в честь ближайших торговых центров – «Меридиан» и «Мегаторг». Ряд остановок предложили назвать «улица Почаевская», «Парковая» и «улица Совхоз Вышка».