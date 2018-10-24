За медали боролись 460 спортсменов из 29 регионов

За медали боролись 460 спортсменов из 29 регионовДве юные каратистки из Владимира Таисия Маркова и Анастасия Масленникова, выступавшие за сборную региона, завоевали золотую и бронзовую медали на всероссийских соревнованиях «Кубок М.И. Кутузова». Турнир проходил 20 октября в подмосковном Одинцово.Таисия Маркова выступала в категории «Кумите. Девушки 12-13 лет», а Настя Масленникова - в категории «Ката. Девушки 16 лет и старше».Всего в этом соревновании приняли участие 460 спортсменов из 29 регионов со всей страны. Так что наши девушки действительно стали лучшими из лучших.