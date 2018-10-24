Привезли медали с Всероссийских соревнований. Владимирские спортсменки Таисия Маркова и Анастасия Масленникова завоевали золото и бронзу в своих возрастных категориях на соревнованиях страны по карате «Кубок М.И. Кутузова». Спортивное событие проходило в подмосковном Одинцово.

Привезли медали с Всероссийских соревнований. Владимирские спортсменкиТаисия Маркова и Анастасия Масленникова завоевали "золото" и "бронзу" в своих возрастных категориях на соревнованиях страны по каратеКубок М.И. Кутузова. Они проходили в подмосковном Одинцово. Наши спортсменки выступали за областную сборную.Таисия выступала в категории кумите. Девушки 12-13 лет, Анастасия - в категории ката. Девушки 16 лет и старше.В общей сложности в соревнованиях приняли участие 460 спортсменов из 29 регионов России.