Официальная Рига грозит наказанием семейной паре латышей, что открыла ресторан национальной кухни в Крыму.

"Эта деятельность отлично сочетается с пропагандистскими посланиями России". Так в "Латвийской газете", прямо скажем, гнобят своих же соотечественников. Семейную пару из Риги. Семья осмелилась пойти вопреки официальному курсу и занялась бизнесом в Крыму.За что на родине муж и жена были немедленно названы "объектами российской агитации". Хотя, вот тут неувязка, ведь открыли ресторан латышской кухни. Название дали латышское. Ну, а популяризацией занимаются в городе воинской славы — Севастополе. Правда, могут серьезно поплатиться. Бизнесменами заинтересовались в латвийской полиции безопасности.Теперь — о возможных обвинениях. Главное — это, конечно, работа в Крыму в обход санкций. Но есть весьма оригинальные претензии. Вот, например, придрались – по-другому не скажешь — к оформлению зала. А именно — к флагам Латвии на столах. Дескать, рестораторы, нарушили закон о том, что государственный символ "запрещено использовать в неподобающих местах и обстоятельствах".Владельцы нового ресторана и посетители, которых достаточно много даже днем, все поражены реакцией латвийских государственных органов на открытие нового ресторана."На экране — виды с высоты птичьего полета латвийских городов, в том числе, и моего родного города. Я хочу поделиться этим с людьми. Еда вне политики", — считает Виктория Сысолятина, владелица ресторана латышской кухни.Интересно, много ли в мире ресторанов и кафе латышской кухни. Посетителей много, ведь вначале любопытно зайти в такое место. А потом уже оказывается – вкусно, здорово.Не так много по всему миру разбросано латышей, наверное поэтому полиция безопасности Латвии имеет возможность держать руку на пульсе, и контролирует каждую семью. Вот, например, супруги Виктория и Павел с сыновьями. Выкупили в Севастополе суши-бар и превратили в ресторан латышской кухни. Кафе открыли 13 октября. И вот уже реакция полиции безопасности Латвии. "Можем подтвердить, что службе известен упомянутый, случай и мы его оцениваем. Полиция безопасности Латвии воздержится от более подробных комментариев".Практически все имеют представление о китайской, итальянской, французской кухне. О латышской — немногие посвященные. По старинным рецептам в кафе "Юра" готовят горох с копченой грудинкой, сельдь с картофелем и творогом, домашний сыр с тмином. Из Латвии привозят серый латвийский горох. А помимо еды – посетителям рассказывают о Латвии."Я был в ресторане, общался с владелицей. Ребята из Риги искренне любят латышскую культуру, кухню. Я столько интересного узнал про серый горох, про блюда, печения. Прослушал двухчасовую лекцию", — вспоминает Петр Лидов-Петровский, глава дирекции по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня".Они рекламируют, популяризируют латышскую культуру. Казалось бы, надо радоваться. Помогать. Но государственные органы Латвии предпочитают не вникать в суть, не прогнозировать на два хода вперед, а только запрещать."Латвия находится в серьезном кризисе. У нас уехали многие, уезжают умные, остаются для работы в стране неумные. Этот кризис касается госучреждений – полиции безопасности и МИДа", — заявил Илья Козырев, член Русского союза Латвии.В МИДе Латвии поясняют – в связи с санкциями ЕС существует запрет на покупку недвижимости в Крыму, на предоставление услуг в сфере туризма, на экспорт в Крым некоторых товаров, видимо речь о сером горохе. Нарушившие — несут уголовную ответственность."Полиция безопасности вместо того, чтобы защищать граждан, обслуживает политическую элиту, которая нездорова. Сейчас осень. Им не повредит медикаментозный курс", — считает Руслан Панкратов лидер "Русского мира Латвии".Этим летом певица Лайма Вайкуле, популярность которой началась с появления на советском голубом экране – многие помнят ее песню "Еще не вечер" и желтый костюм в черный горох – так вот Вайкуле объяснила, почему никогда не поедет выступать в Крым. Ее слова :"Нам запрещено. Нам, европейцам".