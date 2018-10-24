На нем он написал небольшую надпись на иностранном языке
На нем он написал небольшую надпись на иностранном языке
Неизвестный испортил монумент Славы у Вечного огня в Коврове. На ней написали небольшую надпись на иностранном языке, сообщают наши коллеги из «».
Заметили это бдительные горожане и тут же обратились в полицию.
Позже выяснилось, что надпись оказалась вовсе не хулиганской. Кто-то на узбекском языке написал признание в любви. Видимо, влюбленный вандал решил произвести впечатление на девушку. Однако надпись сразу же стерли, не оставив и следа.
Как выяснилось позже, эта надпись была сделана на узбекском языке и означала признание в любви. Влюбленный романтик видимо решил таким образом покорить сердце своей девушки.