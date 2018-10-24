Они учились в третьей школе в 30-40-е годы XX века

Они учились в третьей школе в 30-40-е годы XX векаВо владимирской гимназии №3 торжественно открыли мемориальные доски в память о подвигах летчиков - Героев Советского Союза.Сергей Потапов, Александр Артемьев, Виталий Иванов и Иван Жуков учились в этой школе в 30-40-е годы XX века.Член Совета Российского Военно-исторического общества Олег Гуреев уверен, что подвиги героев начинались еще со школьной скамьи.На стенах гимназии разместили информационные стенды с кратким описанием подвигов летчиков. А продолжить знакомство с судьбой можно в музее школы.Почетным гостем мероприятия стал ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена Красной Звезды Николай Щелконогов.«Владимирская земля богата выдающимися людьми, каждый из них — пример для нас с вами. Служить Родине так же, как эти люди — наша с вами задача», - сказал Николай Матвеевич.