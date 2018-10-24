Карантин в 36-ой школе вынуждены продлить

Карантин в 36-ой школе вынуждены продлитьЭпидемия пневмонии продолжает «косить» учеников владимирской школы №36. В Роспотребнадзоре нашим коллегам из «» рассказали, что ситуация совсем не такая пугающая, как ее описывают горожане. Панику разводить не нужно.Однако число детей с воспалением легких значительно выросло. На момент введения карантина их было 5 человек, а сейчас уже 15 учеников слегли с пневмонией.Карантин в 36-ой школе вынуждены продлить. Эпиднадзор вводят на 3 недели с момента фиксации последнего заболевшего.Но это не значит, что у учеников начались досрочные каникулы – учебное заведение работает дистанционно. Задания появляются в электронных дневниках.В Роспотребнадзоре подчеркнули, что медики проводят все необходимые мероприятия по ликвидации вспышки пневмонии во владимирской школе. Эпидемиологи надеются не допустить ситуации, как в прошлом году в Радужном, где инфекцию подхватили около 40 человек, большинство из них - дети.