Все платежи принимаются без комиссии

Все платежи принимаются без комиссииВ рамках стратегии компании по улучшению качества обслуживания клиентов и повышения доступности услуг в 4-х клиентских офисах «Энергосбыт Волга», расположенных в Коврове, Вязниках, Муроме и Гусь-Хрустальном, установили современные платёжные терминалы.Терминалы выполнены в фирменном брендированном стиле и отвечают всем современным требованиям. Пользователю достаточно отсканировать QR-код на квитанции или вручную ввести реквизиты для оплаты, проверить данные, внести деньги и нажать «Оплатить». Все платежи принимают без комиссии. Сотрудники офисов всегда готовы помочь клиентам компании и дать все необходимые консультации о работе платёжных терминалов.Потребитель может прийти в офис и оплатить счёт за потреблённую электроэнергию как наличным, так и безналичным способом. Для жителей Коврова, Вязников, Мурома и Гусь-Хрустального наличие в офисе платёжных терминалов - дополнительная возможность вовремя оплачивать электроэнергию. Теперь платёжеспособная дисциплина жителей области намного вырастет.Оплатить счёт за потребленную электроэнергию без комиссии с помощью платёжных терминалов можно в клиентских офисах по адресам:Ковров, ул. Комсомольская, д.116 стр. 2;Вязники, ул. Ново-Фабричная, д. 59;Муром, ул. Красноармейская, д. 8;Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д.15.