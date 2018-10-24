Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечено в четырех районах

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечено в четырех районахНа прошлой неделе, с 15 по 21 октября, уровень заболеваемости ОРВИ не превысил эпидемический порог. Сейчас регистрируемый показатель заболевших ниже на 8,3%. В основном болели дети от 3-х до 6-ти лет.Региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что за этот период к врачу с признаками ОРВИ обратилось 8 770 жителей области, среди них 5 616 детей. Во Владимире заболело 2 677 горожан, среди них 1 636 детей.Среди больных циркулируют характерные для данного периода года возбудители – аденовирусы, а вирусы гриппа, к счастью, не обнаружили.Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечено в четырех районах: Собинский район – 103,2, Владимир – 74,4, Ковровский район – 73,5, Гусь-Хрустальный район – 63,2.