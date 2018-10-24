На чемпионате мира по борьбе, который проходит в Будапеште, завершается турнир по вольной борьбе. Олимпийский чемпион россиянин Абдулрашид Садулаев стал победителем в весовой категории до 97 кг. Это третий всепланетный титул нашего борца.

На чемпионате мира по борьбе, который проходит в Будапеште, завершается турнир по вольной борьбе. Олимпийский чемпион россиянин Абдулрашид Садулаев стал победителем в весовой категории до 97 кг. Это третий всепланетный титул нашего борца.В финальной схватке Садулаев выиграл у американца Кайла Снайдера, бронзовые награды в этом весе завоевали итальянец Коньедо Руано и Элизбар Одикадзе из Грузии. Сборная России завоевала уже четыре золота на нынешнем чемпионате мира.