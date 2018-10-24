Госдума усилит контроль за реализацией национальных проектов
и государственных программ. Оценку ответственным за их выполнение будет давать комитет
по контролю и регламенту нижней палаты парламента.
Госдума усилит контроль за реализацией национальных проектов
и государственных программ. Оценку ответственным за их выполнение будет давать комитет
по контролю и регламенту нижней палаты парламента.
Усилить парламентский контроль за реализацией нацпроектов и
госпрограмм предложил спикер Думы Вячеслав Володин во время обсуждения проекта
федерального бюджета на 2019-21 годы.
Он дал поручение подготовить изменения в регламент,
согласно которым комитет по контролю и регламенту будет давать оценку этой
работе. Инициативу Володина поддержал первый
вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
"Нам необходимо пересмотреть отношение к такому очень
важному вопросу, как парламентский контроль за исполнением бюджета. Было бы
правильно, чтобы эта работа у нас была выстроена системно", – сказал глава
Госдумы, добавив, что огромная возможность и роль в этом вопросе имеются у
профильных комитетов.
По мнению Володина, это позволит вести детальный анализ
исполнения нацпроектов, усилит вопросы парламентского контроля, повысит
ответственность исполнителей и поможет Министерству финансов контролировать
исполнение бюджета. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что безусловно
поддерживает такие меры по расширению парламентского контроля.
Напомним, что сегодня, 24 октября Госдума приняла в первом
чтении проект федерального бюджета на 2019–21 годы. Впервые за многие годы он
будет профицитным: в бюджет заложены доходы в 19,969 триллионов рублей, расходы
составят 18,037 триллионов.
Инфляция, согласно проекту бюджета, ожидается в 2019 году на уровне 4,3%, в 2020 году – 3,8
%, в 2021 году – 4,0%.
Спикер Госдумы считает его бюджетом развития,
который имеет большой запас возможностей. Володин указал на рост финансирования
по ключевым направлениям – здравоохранению, строительству жилья, ЖКХ, науки.
Перед рассмотрением документа в первом чтении, бюджет широко
обсудили в комитетах Думы и в регионах. Профильный комитет рекомендовал его к принятию в первом чтении. Все высказанные замечания обязательно
учтут при подготовке ко второму чтению, пообещал глава Госдумы.