Госдума усилит контроль за реализацией национальных проектов и государственных программ. Оценку ответственным за их выполнение будет давать комитет по контролю и регламенту нижней палаты парламента.

Госдума усилит контроль за реализацией национальных проектови государственных программ. Оценку ответственным за их выполнение будет давать комитетпо контролю и регламенту нижней палаты парламента.Усилить парламентский контроль за реализацией нацпроектов игоспрограмм предложил спикер Думы Вячеслав Володин во время обсуждения проектафедерального бюджета на 2019-21 годы.Он дал поручение подготовить изменения в регламент,согласно которым комитет по контролю и регламенту будет давать оценку этойработе. Инициативу Володина поддержал первыйвице-премьер, министр финансов Антон Силуанов."Нам необходимо пересмотреть отношение к такому оченьважному вопросу, как парламентский контроль за исполнением бюджета. Было быправильно, чтобы эта работа у нас была выстроена системно", – сказал главаГосдумы, добавив, что огромная возможность и роль в этом вопросе имеются упрофильных комитетов.По мнению Володина, это позволит вести детальный анализисполнения нацпроектов, усилит вопросы парламентского контроля, повыситответственность исполнителей и поможет Министерству финансов контролироватьисполнение бюджета. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что безусловноподдерживает такие меры по расширению парламентского контроля.Напомним, что сегодня, 24 октября Госдума приняла в первомчтении проект федерального бюджета на 2019–21 годы. Впервые за многие годы онбудет профицитным: в бюджет заложены доходы в 19,969 триллионов рублей, расходысоставят 18,037 триллионов.Инфляция, согласно проекту бюджета, ожидается в 2019 году на уровне 4,3%, в 2020 году – 3,8%, в 2021 году – 4,0%.Спикер Госдумы считает его бюджетом развития,который имеет большой запас возможностей. Володин указал на рост финансированияпо ключевым направлениям – здравоохранению, строительству жилья, ЖКХ, науки.Перед рассмотрением документа в первом чтении, бюджет широкообсудили в комитетах Думы и в регионах. Профильный комитет рекомендовал его к принятию в первом чтении. Все высказанные замечания обязательноучтут при подготовке ко второму чтению, пообещал глава Госдумы.