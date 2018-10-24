Москва и Джакарта активно развивают межпарламентские отношения. В среду, 24 октября, на Охотном Ряду состоялась встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина с главой совета представителей регионов Народного консультативного конгресса Индонезии Усманом Саптой.

Москваи Джакарта активно развивают межпарламентские отношения. В среду, 24октября, на Охотном Ряду состоялась встреча спикера Госдумы ВячеславаВолодина с главой совета представителей регионов Народногоконсультативного конгресса Индонезии Усманом Саптой.Председатель нижней палаты, обращаясь к гостю, отметил, что это его первый визит в Россию. Володин подчеркнул: отношения междудвумя странами активно развиваются, и важно, чтобы парламентскоеизмерение от этого не отставало. "Наиболее актуально сейчасзаконодательное регулирование и создание условий для укрепленияэкономических связей, развития туризма", – сказал спикер Госдумы.Поего словам, только за прошлый год товарооборот между Россией иИндонезией вырос на 25% и составил 3,3 миллиарда долларов. Володинпризвал наращивать двухстороннюю торговлю и выходить на уровень впять миллиардов долларов.Также,добавил спикер Госдумы, важно развивать сотрудничество в областиатомной энергетики, сельского хозяйства, авиации и судостроения. Володиннапомнил, что в прошлом году объемы поставок пшеницы из России вИндонезию увеличились в семь раз. Кроме того, отметил парламентарий, вближайшее время должно возобновиться регулярное авиасообщение междустранами.Володин поблагодарил Саптуза отказ его страны от участия в экономических санкциях против России.Он напомнил, что законодатели Индонезии активно участвуют вмеждународных парламентских мероприятиях. "Хотел бы попросить передатьдобрые слова председателю Народного консультативного конгресса Зулькифли Хасану. Он был участником многих конференций – по борьбе с наркотиками, по развитию парламентаризма", – сказал спикер.В свою очередь Усман Саптаотметил, что Джакарта внимательно прислушивается ко всем предложениямроссийской стороны о повышении товарооборота. Он также попросилпосодействовать в предоставлении посольству Индонезии нового здания.Глава совета представителей регионов пригласил российских парламентариевпосетить Джакарту для обсуждения дальнейшего сотрудничества. Володин выразил надежду, что межпарламентские контактыдвух стран будут носить регулярный характер.Международноесотрудничество – один из приоритетов Госдумы седьмого созыва.Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активноучаствуют в работе международных форумов и конференций, помогаютналаживать связи между странами. Успехи в межпарламентскомсотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнегодепутатского корпуса за два года работы.