Российский Министр отметил насыщенный, поступательный характер взаимодействия двух ведомств в последние годы.

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев выступил на заседании специализированной рабочей группы МВД России и МВД Азербайджанской Республики по согласованию и координации взаимодействия полиции и органов внутренних дел на приграничных территориях.Российский Министр отметил насыщенный, поступательный характер взаимодействия двух ведомств в последние годы: «Активизировались контакты на уровне руководства министерств, между профильными подразделениями, причем как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Особую роль в развитии такого диалога, безусловно, играет специализированная рабочая группа по согласованию и координации взаимодействия органов внутренних дел и полиции на приграничных территориях. Данная площадка отражает ключевые направления борьбы с общими вызовами и угрозами, способствует решению поставленных задач в практической плоскости».Участники мероприятия обсудили результаты проводимой на системной основе оперативно-профилактической операции «Граница-Заслон», очередной этап которой состоялся в период с 4 по 10 июня текущего года, и пришли к единому мнению, что она является одним из главных инструментов реализации договоренностей, достигнутых в ходе заседаний группы, и позволяет эффективно противодействовать проявлениям экстремизма и организованной преступности.«Как показывает практика взаимодействия органов внутренних дел различных государств, достичь реального успеха в борьбе с преступностью возможно только совместными усилиями. Сегодняшнее заседание является очередным шагом на пути выполнения этой глобальной задачи», – сказал Владимир Колокольцев и выразил уверенность в том, что реализация принятых по его итогам решений будет способствовать укреплению законности и правопорядка на территории двух стран.