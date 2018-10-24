В Сингапуре продолжается итоговый турнир Женской теннисной ассоциации с призовым фондом в 7 млн долларов. Начались матчи второго раунда и первыми на корт вышли датчанка Каролин Возняцки и чешка Петра Квитова, играющие в Белой группе. Победила Возняцки.

В Сингапуре продолжается итоговый турнир Женской теннисной ассоциации с призовым фондом в 7 млн долларов. Начались матчи второго раунда и первыми на корт вышли датчанка Каролин Возняцки и чешка Петра Квитова, играющие в "Белой группе". Победила Возняцки.Соперницы начали состязания с поражений, так что каждой из них для продолжения борьбы была необходима только победа. Матч получился напряженный, и теннисистки провели на корте три полных сета. Возняцки выиграла со счетом 7:5, 3:6, 6:2.