В Госдуме появится специальная рабочая группа, которая займется совершенствованием законодательных механизмов доступа детей к фильмам, книгам и другим продуктам культуры. Состав группы утвержден на заседании члены думского комитета по культуре.

В Госдуме появится специальная рабочая группа, которая займется совершенствованием законодательных механизмов доступа детей к фильмам, книгам и другим продуктам культуры. Состав группы утвержден на заседании члены думского комитета по культуре.Как уточнил ТАСС зампредседателя комитета, руководитель группы Александр Шолохов, состав группы максимально полно охватывает все структуры, ведомства, думские комитеты, которые имеют отношение к этой проблеме.Первое заседание профильной группы назначено на 24 октября.