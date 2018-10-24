Сегодня Мария Захарова возглавляет Департамента информации и печати Министерства иностранных дел. И считается самым красивым дипломатом страны. Но было время, когда ее увлекали другие вещи.

Сегодня Мария Захарова возглавляет Департамента информации и печати Министерства иностранных дел. И считается самым красивым дипломатом страны. Но было время, когда ее увлекали другие вещи.Судьба Захаровой могла сложиться совсем иначе – она училась на факультете журналистки и даже работала ведущей! "Мало кто знает, что я, начиная со школьных лет, подрабатывала ведением концертов, – рассказала чиновница. – А в студенческую пору вела межвузвовский конкурс китайского зыка, потом были какие-то мероприятия в самой Поднебесной, когда находилась там на стажировке. Причем часто приходилось работать на китайском языке!"Многим прошлое Захаровой покажется странным. Но сама она говорит, что ведение презентаций, фестивалей и премьер ей давалось легко, да и всем нравились ее манера, стиль, улыбка. Правда, о том, чтобы стать телеведущей, она никогда всерьез не задумывалась. Но в итоге народ ее, даже в качестве дипломата, знает, кажется, лучше, чем иных эстрадных или телевизионных звезд. Да и показывают Захарову чаще – обычно в прайм-тайм, самое рейтинговое время. Ее острые, точные, лаконичные комментарии по самым разным вопросам многим не нравятся,но только при Захаровой МИД обрел живое человеческое лицо.Мария Захарова хотя и появляется премьерах и презентациях, где ее окружают светские фотографы, а поклонники просят о совместном фото, но не любит повышенного к себе внимания. "Я не звезда, как многие думают, а сотрудник внешнеполитического ведомства. У меня нет гардеробных, дорогих нарядов, свиты, стилистов и визажистов. А туфли я ношу до той пору, пока каблук не сломается или замша до дырки не протрется", – цитирует Захарову "Мир новостей".