Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал очень продуктивными встречи с российскими партнерами в ходе его визита в Москву. Он заявил, что американская сторона заинтересована во встрече президентов США и России в Париже. Ранее сегодня о такой встрече сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал очень продуктивными встречи с российскими партнерами в ходе его визита в Москву.На пресс-конференции в "Интерфаксе" советник Трампа заявил, что американская сторона заинтересована во встрече президентов США и России в Париже.Ранее сегодня о такое договоренности сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. В частности, он подтвердил, что достигнута предварительная договоренность провести встречу между Путиным и Трампом в Париже 11 ноября.Джон Болтон сказал на пресс-конференции, что России и США продолжат реализацию договоренностей, достигнутых лидерами России и США на встрече в Хельсинки.