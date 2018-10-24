На итоговом турнире Женской теннисной ассоциации с призовым фондом в 7 млн долларов в Сингапуре сыгран второй тур в Белой группе. Украинка Элина Свитолина встречалась с чешкой Каролиной Плишковой, победила и вышла в лидеры квартета.

На итоговом турнире Женской теннисной ассоциации с призовым фондом в 7 млн долларов в Сингапуре сыгран второй тур в "Белой группе". Украинка Элина Свитолина встречалась с чешкой Каролиной Плишковой, победила и вышла в лидеры квартета.В первом раунде обе спортсменки выиграли свои поединки и в их очном матче решалось очень многое: победитель мог досрочно обеспечить себе место в плей-офф. Однако, выиграть надо было в двух партиях. Увы, но Свитолина победила в трех (6:3, 2:6, 6:3) и пока с победителями группы ничего не ясно: все решится в третьем туре.