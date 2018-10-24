Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева не
встретятся на этапах Гран-при. Первый из шести этапов серии стартовал в
американском городе Эверетт.
Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева не
встретятся на этапах Гран-при. Первый из шести этапов серии стартовал в
американском городе Эверетт.
Алину Загитову и Евгению Медведеву тренеры разводят по
разным этапам соревнований, как боксеров – по разным углам ринга,
отмечают спортивные комментаторы. Медведева, которая ушла от Этери Тутберидзе и
сейчас тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера, выступит на втором
этапе серии Гран-при в Канаде.
Как сообщается, Евгения намерена доказать, что ее рано
списали со счетов, и решение уехать в Канаду было верным. Для этого надо
побеждать учениц своего прежнего тренера. Естественно, что ее
катанию эксперты уделят пристальное внимание: всех интересует, что изменилось за
время, проведенное с Орсером.
Алина Загитова вступит в борьбу на третьем этапе, который
пройдет в Хельсинки, а затем примет участие в пятом – московском Rostelecom
Cup. Девушке предстоит подтвердить, что именно она – первый номер в женском фигурном катании. Как пишет сайт , сейчас
самое время выигрывать: в следующем году в Гран-при будут выступать
подросшие Трусова и Щербакова, которые пока не могут участвовать во
взрослых соревнованиях.
Фигуристы могут принять участие всего в двух этапах Гран-при
из шести. Медведева во второй раз выйдет на лед на шестом,
заключительном этапе во Франции. Так что воспитанницы Тутберидзе – настоящая и
бывшая – встретятся только в финале Гран-при. Он пройдет в начале декабря в
Ванкувере.
По словам главы тренерского совета Федерации фигурного катания России Елены Чайковской, главной проблемой при комплектовании сборной страны всегда был выбор третьего номера. Заслуженный тренер отметила, что в начале сезона себя прекрасно показала воспитанница Алексея Мишина – Елизавета Туктамышева.