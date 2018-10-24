Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева не встретятся на этапах Гран-при. Первый из шести этапов серии стартовал в американском городе Эверетт.

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева невстретятся на этапах Гран-при. Первый из шести этапов серии стартовал вамериканском городе Эверетт.Алину Загитову и Евгению Медведеву тренеры разводят поразным этапам соревнований, как боксеров – по разным углам ринга,отмечают спортивные комментаторы. Медведева, которая ушла от Этери Тутберидзе исейчас тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера, выступит на второмэтапе серии Гран-при в Канаде.Как сообщается, Евгения намерена доказать, что ее раносписали со счетов, и решение уехать в Канаду было верным. Для этого надопобеждать учениц своего прежнего тренера. Естественно, что еекатанию эксперты уделят пристальное внимание: всех интересует, что изменилось завремя, проведенное с Орсером.Алина Загитова вступит в борьбу на третьем этапе, которыйпройдет в Хельсинки, а затем примет участие в пятом – московском RostelecomCup. Девушке предстоит подтвердить, что именно она – первый номер в женском фигурном катании. Как пишет сайт , сейчассамое время выигрывать: в следующем году в Гран-при будут выступатьподросшие Трусова и Щербакова, которые пока не могут участвовать вовзрослых соревнованиях.Фигуристы могут принять участие всего в двух этапах Гран-прииз шести. Медведева во второй раз выйдет на лед на шестом,заключительном этапе во Франции. Так что воспитанницы Тутберидзе – настоящая ибывшая – встретятся только в финале Гран-при. Он пройдет в начале декабря вВанкувере.По словам главы тренерского совета Федерации фигурного катания России Елены Чайковской, главной проблемой при комплектовании сборной страны всегда был выбор третьего номера. Заслуженный тренер отметила, что в начале сезона себя прекрасно показала воспитанница Алексея Мишина – Елизавета Туктамышева.