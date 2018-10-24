Выход США из договора о ракетах малой и средней дальности несет опасность всему миру. В Кремле расценили это решение как намерение ввязаться в гонку вооружений.

Выход США из договора о ракетах малой и средней дальности несетопасность всему миру. В Кремле расценили это решение как намерение ввязаться вгонку вооружений.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россияна этом фоне будет думать об обеспечении своей национальной безопасности. "Эточрезвычайно опасное намерение, то есть это фактически декларирование намеренияввязаться в гонку вооружений, наращивать потенциал вооружений", – заявил представительКремля и добавил, что это сделает мир более опасным.Оценивая встречу Владимира Путина с помощником президентаСША по национальной безопасности Джоном Болтоном, пресс-секретарь сообщил:"Насколько мы поняли, американская сторона приняла решение и в ближайшембудущем уже формализует процесс выхода из Договора о РСМД".Напомним, что заявление о намерении США выйти из Договора оРСМД Дональд Трамп сделал на минувшей неделе буквально на ходу, поднимаясь всамолет. Он призвал Россию и Китай начать консультации с ним по поводуобновления договора и установления новых правил.Договор о РСМД был подписан в декабре 1987 года во времявизита президента СССР Михаила Горбачева в Вашингтон. Под сокращение попалцелый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до пяти споловиной тысяч километров. Советский Союз, а позже Россия выполнили всеусловия соглашения, уничтожив свои ракеты.США и Россия неоднократно обвиняли друг друга в нарушениидоговора, Вашингтон даже хотел ввести против Москвы специальный пакет санкцийза то, что в нарушение договора о РСМД Россия якобы проводит испытания крылатых ракетназемного базирования среднего радиуса действия. Никаких документальныхдоказательств предоставлено не было.