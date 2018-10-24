Выход США из договора о ракетах малой и средней дальности несет
опасность всему миру. В Кремле расценили это решение как намерение ввязаться в
гонку вооружений.
Выход США из договора о ракетах малой и средней дальности несет
опасность всему миру. В Кремле расценили это решение как намерение ввязаться в
гонку вооружений.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия
на этом фоне будет думать об обеспечении своей национальной безопасности. "Это
чрезвычайно опасное намерение, то есть это фактически декларирование намерения
ввязаться в гонку вооружений, наращивать потенциал вооружений", – заявил представитель
Кремля и добавил, что это сделает мир более опасным.
Оценивая встречу Владимира Путина с помощником президента
США по национальной безопасности Джоном Болтоном, пресс-секретарь сообщил:
"Насколько мы поняли, американская сторона приняла решение и в ближайшем
будущем уже формализует процесс выхода из Договора о РСМД".
Напомним, что заявление о намерении США выйти из Договора о
РСМД Дональд Трамп сделал на минувшей неделе буквально на ходу, поднимаясь в
самолет. Он призвал Россию и Китай начать консультации с ним по поводу
обновления договора и установления новых правил.
Договор о РСМД был подписан в декабре 1987 года во время
визита президента СССР Михаила Горбачева в Вашингтон. Под сокращение попал
целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до пяти с
половиной тысяч километров. Советский Союз, а позже Россия выполнили все
условия соглашения, уничтожив свои ракеты.
США и Россия неоднократно обвиняли друг друга в нарушении
договора, Вашингтон даже хотел ввести против Москвы специальный пакет санкций
за то, что в нарушение договора о РСМД Россия якобы проводит испытания крылатых ракет
наземного базирования среднего радиуса действия. Никаких документальных
доказательств предоставлено не было.