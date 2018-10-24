24.10.2018

2018-10-24 21:46:03

Житель Башкирии надругался над 11-летней дочерью

В Башкирии отец совершил преступление против половой неприкосновенности 11-летней девочки. Мужчина скрывал факт преступления четыре года.



Лишь недавно девочка рассказала о насилии отца. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает .