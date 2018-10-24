Девушка потратила все деньги в интернет-магазине

Девушка потратила все деньги в интернет-магазинеВ сентябре этого года в дежурную часть в Юрьев-Польском районе пришлаь 63-летняя жительница одного из сёл. Женщина рассказала, что со счета ее банковской карты пропало более 12 тысяч рублей.Полицейские установили, что деньги украла 19-летняя сожительница сына потерпевшей. Девушку задержали, и она во всем призналась.Оказалось, что подозреваемая воспользовалась моментом и переписала данные чужой банковской карты. В дальнейшем она использовала их при совершении покупок в интернет-магазине.В отношении девушки возбуждено уголовное дело за кражу.Санкцией за такое преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.