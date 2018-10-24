Девушка расплатилась за покупки в интернет-магазине, используя данные чужой банковской карты.

В сентябре текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратилась 63-летняя жительница одного из сёл. Женщина сообщила, что со счета принадлежащей ей банковской карты похищены денежные средства в сумме более 12 000 рублей.В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что к хищению денег причастна 19-летняя сожительница сына потерпевшей. Девушка была задержана и призналась в содеянном.Установлено, что подозреваемая, воспользовавшись моментом, переписала данные банковской карты потерпевшей и в дальнейшем использовала их при совершении покупок в интернет-магазине.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.