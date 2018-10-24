Два европейских футбольных гранда – мадридский Реал и английский Манчестер Юнайтед, - не слишком убедительно начали сезон и руководители обоих задумались над сменой тренеров. При этом Королевский клуб хочет переманить из МЮ португальца Жозе Моуринью.

Два европейских футбольных гранда – мадридский "Реал" и английский "Манчестер Юнайтед", — не слишком убедительно начали сезон и руководители обоих задумались над сменой тренеров. При этом "Королевский клуб" хочет переманить из "МЮ" португальца Жозе Моуринью."Сливочные" начали переговоры с главным тренером "Манчестера", сообщает испанское издание El Pais. Инсайдеры из стана "Реала" сообщают, что нынешний наставник мадридцев Юлен Лопетеги может быть уволен после матча Лиги чемпионов с чешской "Викторией".Правда, меркантильный португальский специалист, по данным издания, не хочет расторгать контракт с "Юнайтед" по собственной воле, ведь в этом случае он потеряет порядка 30 млн евро. Впрочем, руководители "МЮ" вполне могут уволить Моуринью, который не только слабо начал сезон со своей командой, но и поссорился с рядом игроков.