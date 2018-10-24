Меган Маркл продемонстрировала огромный живот во время приема на Фиджи. Герцогиня Сассекская заметно располнела.

Меган Маркл продемонстрировала огромный живот во время приема на Фиджи. Герцогиня Сассекская заметно располнела.Для одного из официальный мероприятий во время визита на Фиджи Меган выбрала легкое платье-халат с цветочным принтом. Наряд с огромным декольте изуродовал Маркл.При этом крой платья делал акцент на животе, подчеркивая беременность герцогини. Меган данный момент ничуть не смущал. Напротив Маркл позировала перед фотографами слегка повернувшись в бок, такой ракурс визуально добавлял сантиметры в области талии герцогини.Судя по кадрам с Фиджи, Меган счастлива. Улыбка не сходит с лица герцогини Сассекской. Принц Гарри не отходит от жены ни на шаг. Молодожены не стесняются своих чувств и даже проявляют их на публике.Отметим, что герцог и герцогиня Сассекские отправились на Фиджи после посещения Австралии. Заграничный тур Меган и Гарри рассчитан на 16 дней. В программе помимо Фиджи и Австралии значатся Новая Зеландия и Тонго.Как писали Dni.Ru, Маган Маркл и Принц Гарри обвенчались 19 мая. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. 15 октября супруги объявили, что , малыш должен родиться весной 2019 года.