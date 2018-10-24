Известный актер Виктор Логинов стал гостем программы Судьба человека телеканала Россия 1. Артист откровенно рассказал о личной жизни.

Известный актер Виктор Логинов стал гостем программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1". Артист откровенно рассказал о личной жизни.Виктор получил всероссийскую известность благодаря роли Гены Букина в сериале "Счастливы вместе". Сейчас Логинов много снимается, а также работал телеведущим.Детство актера нельзя назвать радужным. Его родители в какой-то момент начали злоупотреблять алкоголем. Виктор и его старший брат пытались избавить их от зависимости. "Мои родители отдалялись друг от друга, они не могли быть вместе, поэтому и начали пить. Это и привело к тому, что мама потом умерла", – говорит актер. Будучи подростком, Логинов решил , что его жизнь будет другой, он не будет жить как его родители.В театральный Виктор решил поступать спонтанно. "Увидел, что туда поступают одни девушки, это же рай! Так и оказался в театре, хотя раньше и не думал о таком. Там случилась первая любовь, но через некоторое время встретил свою будущую жену", – поведал актер.Первая супруга артиста Наталья была старше артиста на 11 лет. Разница в возрасте 19-летнего Виктора не смущала. У жены звезды ситкома был 8-летний сын от предыдущего брака Максим, которого Логинов усыновил. Артист уехал за ней в Санкт-Петербург, где у них родилась дочь Анна. После появление ребенка пара оформила свои отношения.Однако через семь лет супруги подали на развод. "Если бы мне кто тогда сказал, что мы расстанемся, я бы не поверил. Но так получилось. Я работал в шахте, чтобы заработать деньги на семью, это было тяжело. В итоге мы с Наташей поняли, что не можем больше быть вместе", – делится актер.Расставание родителей очень сильно отразилось на приемном сыне Максиме, юноша не смог простить Логинова. "Я не мог иначе, не мог быть с человеком, если чувствовал, что все. Иначе пришел бы алкоголь, как у моих родителей", – добавил артист.После актер влюбился в девушку по имени Снежана. Они быстро поженились, и вскоре супруга подарила Виктору сына Дмитрия. Однако и этот брак распался. В этом артист винит себя.С третьей женой Логинов познакомился на кастинге "Счастливы вместе". Ольга работала ассистентом продюсера. Виктор завоевал сердце девушки. У них появилось двое детей, но и этим отношениям не суждено было продлиться долго. Артист жалеет, что отношения не удалось сохранить.Логинов рассказал, что общается со всеми своими детьми, обеспечивает их. Сейчас у него есть возлюбленная, актер надеется, что следующий брак будет более удачным.