Жители Владимирской области лишились более 16 миллионов рублей за прошедшую неделю из-за действий дистанционных мошенников. Сотрудники органов внутренних дел 95 сообщений о преступлениях, совершенных с использованием IT-технологий.Один из крупнейших инцидентов произошел 14 октября. 64-летняя жительница города Гусь-Хрустального перевела злоумышленникам 4 млн 240 тыс. рублей. Аферисты позвонили женщине, представились сотрудниками Роскомнадзора и сообщили о якобы оформляемых от ее имени кредитах.Находясь под давлением, гражданка, следуя инструкциям мошенников, перевела свои сбережения на так называемый «безопасный» счет. После перевода «сотрудники» перестали выходить на связь. Женщина обратилась с заявлением в полицию, расследование ведется по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).Сотрудники полиции Владимирской области призывают граждан к предельной бдительности: остановитесь, подумайте, перепроверьте.Полиция напоминает, что мошенники всегда играют на спешке. Необходимо сделать паузу и самостоятельно связаться с предполагаемым отправителем по известному и проверенному каналу (например, позвонить в банк или другу по номеру из адресной книги). Ни в коем случае нельзя сообщать коды из СМС, данные карт или паспорта незнакомым лицам, кем бы они ни представлялись