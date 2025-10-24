До конца 2025 года во Владимире ликвидируют более 100 несанкционированных свалок. Работы идут сразу в нескольких районах города — убирают горы мусора, которые образуются буквально за

До конца 2025 года во Владимире ликвидируют более 100 несанкционированных свалок. Работы идут сразу в нескольких районах города — убирают горы мусора, которые образуются буквально за несколько дней. Жители нередко приносят к контейнерам всё, что должны вывозить самостоятельно — старую мебель, обрезки деревьев, одежду, строительный мусор. В итоге образуется целая свалка. Создать ее просто, но