О запуске проекта "Мобильный планетарий "Орбита знаний" сообщил библиотечный центр «Интеллект» 19 сентября этого года. Передвижной планетарий путешествует по населённым пунктам Вязниковского района. Школьники знакомятся с достижениями человечества в освоении космоса, узнают много интересного о подвигах советских космонавтов, погружаются в мир звёзд и планет. Мобильный планетарий побывал в Нововязниках, деревнях Октябрьская и Паустово.