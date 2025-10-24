На 21 октября, кровля отремонтирована, внутренняя отделка выполнена на 80%, фасад – на 25%, отопление – на 100%.

Во Владимирской области прокуратура следит за ходом капитального ремонта Краснооктябрьской средней общеобразовательной школы. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» компанией ООО СЗ «Тимбер Трейд» и должны завершиться к 8 декабря. Подробности рассказалаРанее прокуратура уже выявляла отставания от графика, после чего работы были активизированы. По данным на 21 октября, кровля отремонтирована, внутренняя отделка выполнена на 80%, фасад – на 25%, отопление – на 100%.Однако, несмотря на прогресс, на объекте работает всего 12 человек вместо необходимых 55. Это замедляет темпы и может привести к срыву сроков. По итогам рабочей встречи были разработаны меры по ускорению работ, а директору «Тимбер Трейд» объявлено предостережение. Городская прокуратура продолжает держать ситуацию на контроле.