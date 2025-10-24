Прокуратура по Владимирской области контролирует ход капитального ремонта Краснооктябрьской средней школы, где подрядчик серьезно отстает от графика. Работы должны быть завершены до 8

Прокуратура по Владимирской области контролирует ход капитального ремонта Краснооктябрьской средней школы, где подрядчик серьезно отстает от графика. Работы должны быть завершены до 8 декабря, но на объекте вместо необходимых 55 человек работают всего 12. Как сообщает надзорное ведомство, ремонт проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». На текущий момент завершены работы по кровле, внутренняя