Изначально предприятию был назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.

20 октября стало известно, что мировым судом Великого Новгорода вынесено постановление о признании виновным предприятия, которое в феврале 2025 года уже привлекалось к административной ответственности. , что компания, использующая три сельхозземли в Судогодском районе, самовольно сняла и переместила плодородный слой почвы.Предприятию был назначен штраф в размере 15 тысяч рублей, который так и не был оплачен. В связи с этим, информация о должнике была передана судебным приставам для принудительного взыскания.Помимо этого, на компанию был составлен новый протокол об административном правонарушении, и материалы дела были направлены в суд. В итоге предприятие снова признано виновным и оштрафовано на 30 тысяч рублей. Напомним, ранее мы писали, что