С 24 по 27 октября Суздаль примет XVII Форум-фестиваль семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремёсел «Вера. Надежда. Любовь». На мероприятие , посвященное Году защитника Отечества и 80-летию Победы, приедут гости из более чем 30 регионов России и дружественных государств. Об этом рассказали в облправительстве. В программе фестиваля – мастер-классы, выставки-ярмарки, концерты, круглые столы,