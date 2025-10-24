Дорога к деревням Хрястово и Угор в Собинском округе станет шире. «ДСУ-3» отремонтирует почти два километра трассы «Волга – Угор». В данный момент дорожники занимаются выемкой грунта и

